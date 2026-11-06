Paris / Stuttgart - Neue Partnerschaft ermöglicht Mercedes-Benz-Kunden einen einfacheren Zugang zu mehr als 800 Electra-Schnellladestandorten in Europa - mit attraktiven Ladetarifen, Reservierungsmöglichkeiten und direkter Integration ins Fahrzeug. Mit der neuen Premium-Partnerschaft erweitern Electra und Mercedes-Benz das Angebot für Fahrer von Elektrofahrzeugen in ganz Europa. Die Zusammenarbeit vereinfacht dabei mehrere Schritte des Ladevorgangs: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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