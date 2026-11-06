Klarna, das Netzwerk für alltägliche Finanzgeschäfte, gab heute bekannt, dass seine beliebte In-App-Funktion zur Anrufstatusprüfung nun weltweit verfügbar ist und Verbrauchern eine zuverlässige sowie einfache Möglichkeit bietet, zu überprüfen, ob ein Anrufer tatsächlich von Klarna stammt.

Die Anrufstatusprüfung hat bereits Tausenden Verbrauchern geholfen, Anrufe zu überprüfen, seit sie im September in den nordischen Ländern eingeführt wurde. Die Funktion wurde nun weltweit eingeführt und unterstreicht Klarnas Bestreben, seine Kunden vor Betrug zu schützen.

Die Anrufstatusprüfung ist bewusst schnell und einfach zu bedienen. Erhält ein Kunde einen Anruf von jemandem, der behauptet, von Klarna zu sein, muss er lediglich die Klarna-App öffnen sowie das Banner am oberen Bildschirmrand prüfen Grün bedeutet, dass der Anruf verifiziert wurde und das Gespräch sicher fortgesetzt werden kann, während Goldgelb bedeutet, dass Klarna den Anruf nicht verifizieren kann und der Kunde auflegen sollte.

Die Funktion baut auf Klarnas bestehenden Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung wie der Klarna Inbox auf, mit der sich schriftliche Kommunikation wie E-Mails, Textnachrichten und Briefe überprüfen lässt, und soll Kunden schützen, indem sie es Trickbetrügern erschwert, sich als Klarna auszugeben.

"Trickbetrüger sind ein globales Problem, deshalb müssen auch unsere Schutzmaßnahmen weltweit greifen", sagte Woody Malouf, Leiter für die Bekämpfung von Finanzkriminalität bei Klarna. "Nun steht jedem Klarna-Kunden dieselbe einfache Prüfung zur Verfügung. Man muss nicht erst nach einer Telefonnummer suchen, sondern öffnet einfach die App, prüft die Farbe und weiß sofort, ob das Gespräch sicher fortgesetzt werden kann."

Dass Betrüger sich am Telefon als Banken und Zahlungsanbieter ausgeben, ist zu einer der am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Verbraucher geworden, und die Rufnummernanzeige lässt sich leicht manipulieren. Laut Nasdaq Verafin erbeuteten Betrüger 2025 schätzungsweise 579 Milliarden US-Dollar weltweit durch Betrugsmaschen und Bankbetrug.

Die Anrufstatusprüfung wird in der Klarna-App für iOS-Nutzer in allen 26 Märkten, in denen Klarna tätig ist, standardmäßig aktiviert. Android-Nutzer müssen die Funktion in den Einstellungen ihrer Klarna-App aktivieren.

Informationen zu Klarna

Klarna ist das Netzwerk für alltägliche Finanzgeschäfte. Mit über 120 Millionen weltweit aktiven Klarna-Nutzern sowie 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag unterstützt Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen dabei, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,2 Millionen Händler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen zur Förderung von Wachstum und Kundenbindung, darunter Apple, Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike sowie Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie auf Klarna.com.

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