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Schweizer Electronic AG setzt Wachstumskurs fort und schafft den Ergebnis-Turnaround im dritten Quartal



06.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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SCHWEIZER setzt Wachstumskurs fort und schafft den Ergebnis-Turnaround im dritten Quartal Auftragsbestand erreicht mit 282,6 Mio. Euro einen neuen Höchststand

Umsatz nach neun Monaten steigt um 9,7 % auf 139,9 Mio. Euro

Ergebnis-Turnaround im 3. Quartal - EBIT und Gewinn drehen ins Positive Schramberg, 6. November 2026 - Die SCHWEIZER-Gruppe verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine weiterhin hohe Nachfrage nach ihren Leiterplattenlösungen. Der Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41,2 % auf 228,6 Mio. Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,6. Auch der Auftragsbestand entwickelte sich deutlich positiv. Zum 30. September 2026 erreichte er mit 282,6 Mio. Euro einen neuen Höchststand und lag damit 45,6 % über dem Stand zum Jahresende 2025. Der hohe Auftragsbestand unterstreicht die weiterhin gute Nachfrage und bildet eine exzellente Basis für die weitere Geschäftsentwicklung. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 9,7 % auf 139,9 Mio. Euro. Positive Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus den Bereichen außerhalb des Automobilsektors (insb. Industrie, Medical, Aviation & Defence). Deren Umsatz stieg um über 50 % auf 31,3 Mio. EUR. Parallel zur Umsatzentwicklung verbesserte SCHWEIZER die Ertragslage deutlich. Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) erreichte 3,5 Mio. Euro nach -0,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Bereinigung betrifft Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,5 %. Im dritten Quartal setzte sich die positive Ergebnisentwicklung fort. SCHWEIZER erzielte ein EBITDA von 2,9 Mio. Euro und ein positives operatives Ergebnis (EBIT) von 1,6 Mio. Euro. Auch das Periodenergebnis drehte im 3. Quartal ins Positive und betrug +0,8 Mio. EUR. Damit wurde im dritten Quartal der Turnaround erreicht und die fortlaufende Verbesserung der Geschäftsergebnis untermauert. Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten konkretisiert SCHWEIZER die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 175 und 185 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 4 und 6 Mio. Euro. Positive Effekte werden weiterhin aus dem Produktmix und der Produktprofitabilität erwartet. Gleichzeitig bleibt die Situation bei Zuliefermaterialien hinsichtlich Verfügbarkeit und Preis fragil. Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Prognose sind unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte verfügbar. Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind auf der Unternehmenswebsite unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-kennzahlen verfügbar. Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Mit ihrer hochmodernen Produktionsstätte in Schramberg sowie durch enge Partnerschaften mit weiteren Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- und Embedding-Lösungen. Die innovativen Leiterplattentechnologien des Unternehmens kommen in anspruchsvollen Anwendungen in den Bereichen Automotive, Aviation & Defence, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität sowie energie- und ressourcenschonende Eigenschaften aus. Die Aktien des 1849 gegründeten Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und werden an weiteren deutschen Handelsplätzen gehandelt (Ticker-Symbol: SCE; ISIN: DE0005156236). Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

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