Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG



09.11.2026 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2026 Kursziel: 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3: Substanzieller Turnaround und Anhebung der Guidance



SCHWEIZER ELECTRONIC hat am vergangenen Freitag erfreuliche Zahlen zu Q3/26 vorgelegt, die ergebnisseitig unsere Prognose deutlich übertrafen. Die Guidance wurde angehoben und untermauert unsere Erwartung an einen nachhaltigen Turnaround.



[Tabelle]



Eigenproduktion wächst deutlich zweistellig: In Q3 erzielte SCHWEIZER einen Konzernumsatz i.H.v. 47,9 Mio. EUR (+5,7% yoy). Insbesondere die Eigenproduktion in Schramberg legte mit +31,4% yoy auf 18,0 Mio. EUR spürbar zu, was auf starke Impulse im Non-Automotive-Geschäft (v.a. Industrie, Aviation, Defence, Medical) zurückzuführen ist. Das u.E. zu 100% auf Automotive-Exposure beruhende Handelsgeschäft zeigte sich hingegen leicht rückläufig (-5,4% yoy auf 29,9 Mio. EUR). Ein Blick auf die 9M-Entwicklung offenbart eine strukturelle Verschiebung: Hier blieben die Erlöse mit Automotive-Kunden in etwa stabil (+1,3% yoy auf 108,6 Mio. EUR), während Industrie (+16,3% yoy auf 19,1 Mio. EUR) und vor allem Aviation & Defence und Andere (+206,6% yoy auf 12,2 Mio. EUR) von niedrigerer Basis erheblich zulegen konnten. Bei einer weiterhin starken Book-to-Bill-Ratio von 1,5x kletterte auch der Auftragsbestand weiter und erreichte mit 282,6 Mio. EUR per 30.09. (+10,3% yoy; +9,3% qoq) den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte.



Signifikant höheres Ergebnis kommt auch im Cashflow an: Durch den vorteilhafteren Produktmix und durchgesetzte Preisanpassungen gelang SCHWEIZER darüber hinaus in Q3 ein Ergebnissprung: Mit einem EBITDA von 2,9 Mio. EUR wurde der Wert aus Q3/25 sowie dem gesamten ersten Halbjahr 2026 (jeweils 0,6 Mio. EUR) deutlich übertroffen. Unterm Strich stand sogar ein positives Periodenergebnis von 0,8 Mio. EUR zu Buche, wodurch sich die Eigenkapitalquote wieder leicht auf 19,0% verbesserte (30.06.: 18,2%). Nicht zuletzt fiel auch der operative Cashflow mit 4,3 Mio. EUR (Vj.: -4,8 Mio. EUR) bzw. einer EBITDA-Conversion von 148% stark aus, während die Investitionstätigkeit weiter äußerst restritktiv blieb (CAPEX 9M: 0,2 Mio. EUR).



EBITDA-Ziel wieder angehoben: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun einen Konzernerlös zwischen 175 und 185 Mio. EUR (zuvor: 170-185 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von 4,0 bis 6,0 Mio. EUR (zuvor: 3,3 bis 4,0 Mio. EUR), was dem oberen Teil der zu Jahresbeginn aufgstellten EBITDA-Guidance (3,3 bis 6,0 Mio. EUR) entspricht. Wir bleiben umsatzseitig in der Mitte der Guidance positioniert, passen unsere Ergebnisprognose 2026 sowie die Wachstumserwartungen für 2027 ff. infolge der vollen Auftragspipeline aber nach oben an.



Fazit: SCHWEIZER gelang in Q3 ein substanzieller Turnaround und sowohl die Auftragsdynamik als auch der u.E. strukturelle Shift im Produktmix lassen erwarten, dass dieser kein Strohfeuer darstellt. Wir bestätigen das positive Anlagevotum mit einem höheren Kursziel von 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR). Dass die Lage im Gesamtmarkt kurzfristig fragil bleibt, verdeutlicht aber nicht zuletzt die wechselhafte Konkretisierung der Guidance.







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