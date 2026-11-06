Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 06
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|176532.00
|1180592.91
|6.6877
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|172170737.00
|1173785261.18
|6.8176
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|72028896.27
|5.286
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|2517610.00
|13926049.31
|5.5315
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3510000.00
|23887946.76
|6.8057
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|21340.00
|138990.21
|6.5131
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|70596694.00
|464410186.05
|6.5784
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|293078.00
|1701301.09
|5.8049
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|121202357.00
|998717942.93
|8.2401
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/11/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5620302.00
|30373938.61
|5.4043
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|05/11/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2500000.00
|15682637.86
|6.2731
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|05/11/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|70640000.00
|353043428.99
|4.9978
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|05/11/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2430000.00
|13839424.73
|5.6952
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|05/11/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|228602.00
|5.0225
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|05/11/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10622086.31
|5.4472
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|05/11/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21028496.19
|5.0068
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|05/11/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|57169.00
|283319.86
|4.9558
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|05/11/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3989434.00
|19716655.32
|4.9422
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|05/11/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1590000.00
|8463988.94
|5.3233
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