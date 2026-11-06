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PR Newswire
06.11.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 06

Account NameValuation DateBloomberg CodeISIN CodeUnits OutstandingShareholder Equity Base (ShareClass)NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF05/11/20263DGEIE000WJ7OXXX176532.001180592.916.6877
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF05/11/20263DGLIE000Q8N7XXX172170737.001173785261.186.8176
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF05/11/20263DGDIE00042EXXXX13626311.0072028896.275.286
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF05/11/20263DGHIE0001CEGXXX2517610.0013926049.315.5315
Robeco 3D European Equity UCITS ETF05/11/20263DEUIE0007WLHXXX3510000.0023887946.766.8057
Robeco 3D US Equity UCITS ETF05/11/20263DUEIE0008H4JXXX21340.00138990.216.5131
Robeco 3D US Equity UCITS ETF05/11/20263DUSIE000XERHXXX70596694.00464410186.056.5784
Robeco 3D US Equity UCITS ETF05/11/20263DUHIE000DEXCXXX293078.001701301.095.8049
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF05/11/20263DEMIE0002Z12XXX121202357.00998717942.938.2401
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF05/11/2026REMDIE00063T9XXX5620302.0030373938.615.4043
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF05/11/2026RDTMIE000VG2WXXX2500000.0015682637.866.2731
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF05/11/2026RCEGIE000D1DAXXX70640000.00353043428.994.9978
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF05/11/2026RHYEIE0000LTAXXX2430000.0013839424.735.6952
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF05/11/2026RHYHIE000SI9EXXX45516.00228602.005.0225
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF05/11/2026RHYGIE000LW5CXXX1950000.0010622086.315.4472
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF05/11/20263DCEIE000PUAKXXX4200000.0021028496.195.0068
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF05/11/20263DCHIE000A537XXX57169.00283319.864.9558
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF05/11/20263DCGIE000JJMOXXX3989434.0019716655.324.9422
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc05/11/2026RGSCIE000OHXGXXX1590000.008463988.945.3233
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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