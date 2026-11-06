Steinhausen - Nach dem Gewinneinbruch im Vorjahr geht es mit Carlo Gavazzi wieder aufwärts: Der Hersteller von elektronischen Komponenten hat im ersten Halbjahr 2026/27 auf allen Ebenen zugelegt und ist wieder in den schwarzen Zahlen gelandet. Unter dem Strich hat das Unternehmen einen Reingewinn von rund 2,9 Millionen Franken erzielt, wie Carlo Gavazzi am Freitag anhand vorläufiger Kennzahlen bekannt gab. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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