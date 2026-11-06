Die Palantir-Aktie ist nach einem Tagesverlust von -9,73% auf 154,99 US$ eingebrochen. Damit testet der Kurs eine wichtige Unterstützungszone, während RSI und MACD klare Verkaufssignale liefern. Unterhalb des aktuellen Niveaus wartet zudem eine offene Kurslücke. Wie weit kann die Korrektur jetzt reichen? Chartanalyse zu Palantir Die Palantir-Aktie ist dynamisch in die Unterstützungszone zwischen etwa 152,00 und 160,00 US$ gefallen. Dieser Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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