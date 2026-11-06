Nvidia-Aktionäre werden den 5. November am liebsten aus ihren Kalendern streichen wollen. Auch die Aktie des Chipgiganten konnte sich gestern nicht dem gewaltigen Abwärtssog bei Tech-Werten entziehen. Mit einem Crash von über -9% war die Nvidia-Aktie das Schlusslicht im Dow Jones. Noch schlimmer: Die Kursverluste summierten sich in den letzten vier Wochen auf -24%. 1,4 Billionen US$ Börsenwert haben sich damit in einem Monat in Luft aufgelöst. War ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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