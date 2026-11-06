FSA-/HSA-zugelassene Regenerationsstiefel bieten fünf Heizstufen und sieben Kompressionsstufen ab sofort vorbestellbar

Hyperice, eine Hochleistungs-Wellnessmarke, gab heute die Markteinführung des Normatec Elite Heat Legs bekannt der neuesten Innovation in der preisgekrönten Normatec-Produktreihe und dem ersten Normatec-Produkt, das Wärme direkt in seine dynamische Luftkompressionstherapie integriert. So wie die Markteinführung des Normatec Elite im Jahr 2024 einen bahnbrechenden Fortschritt in der Regenerationstechnologie darstellte, unterstreicht das Elite Heat das unermüdliche Engagement von Hyperice, Sportlern und Wellness-Begeisterten gleichermaßen die weltweit umfassendsten und intuitivsten Regenerationserlebnisse zu bieten.

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Normatec Elite Heat demonstrates Hyperice's relentless commitment to offering athletes and wellness enthusiasts alike the most comprehensive and intuitive recovery experiences in the world.

"Innovation stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Wärme und dynamische Luftkompression sind zwei der bewährtesten Methoden beim Aufwärmen und bei der Regeneration, und zusammen verstärken sie sich gegenseitig. Mit dem Normatec Elite Heat Legs integrieren wir beide Technologien in unser fortschrittlichstes Ganzbeinsystem in einem hochwertigen, kabellosen Design, sodass Sportler sich mit einem einzigen Gerät vorbereiten und regenerieren können. Dies ist das fortschrittlichste Normatec-Gerät, das wir je entwickelt haben."

Die HyperHeat-Technologie wurde entwickelt, um jedem zu helfen, sich vor dem Sport vorzubereiten und die Regeneration danach zu beschleunigen. Sie ist in die Stiefel integriert, um die Muskeln zu aktivieren, die Durchblutung zu fördern und zu steigern sowie Muskelkater zu lindern. Gleichzeitig sorgt die patentierte dynamische Luftkompression "Normatec" von Hyperice für eine regenerierende Massage, die darauf ausgelegt ist, Verspannungen und Schwellungen zu reduzieren. Die Kombination aus Wärme und Kompression leitet die therapeutischen Wirkungen tiefer in die Beine ein und sorgt so für ein noch intensiveres Erlebnis. Die Nutzer können aus fünf Wärmestufen und sieben Kompressionsstufen wählen, um jede Sitzung individuell anzupassen.

HyperHeat-Technologie: Integrierte Wärmeverteilung in den Stiefeln mit fünf Stufen (102-125 °F 39-52 °C).

Integrierte Wärmeverteilung in den Stiefeln mit fünf Stufen (102-125 °F 39-52 °C). Sieben Stufen dynamischer Luftkompression: Mit sieben einstellbaren Kompressionsstufen (40-110 mmHg) können Nutzer ihr Erlebnis genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen über fünf sich überlappende Zonen hinweg mit lückenloser Abdeckung.

Mit sieben einstellbaren Kompressionsstufen (40-110 mmHg) können Nutzer ihr Erlebnis genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen über fünf sich überlappende Zonen hinweg mit lückenloser Abdeckung. HyperSync-Technologie: Die erstmals im preisgekrönten Normatec Go eingeführte HyperSync-Technologie ermöglicht es dem Nutzer, das Massagemuster automatisch an beiden Beinen anzupassen oder separate Sitzungen für jedes Bein durchzuführen.

Die erstmals im preisgekrönten Normatec Go eingeführte HyperSync-Technologie ermöglicht es dem Nutzer, das Massagemuster automatisch an beiden Beinen anzupassen oder separate Sitzungen für jedes Bein durchzuführen. ZoneBoost-Technologie: Bietet zusätzliche Zeit und Druck in einer bestimmten Zone nach Wahl des Nutzers.

Bietet zusätzliche Zeit und Druck in einer bestimmten Zone nach Wahl des Nutzers. Leistung ohne Netzanschluss: Ein vollständig kabelloses Design mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Stunde bei maximaler Wärme- und Kompressionsstufe sowie bis zu 10 Stunden bei reiner Kompression.

Ein vollständig kabelloses Design mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Stunde bei maximaler Wärme- und Kompressionsstufe sowie bis zu 10 Stunden bei reiner Kompression. Für eine schnellere Rücksetzung entwickelt: Eine neue Entlüftungstaste lässt die Luft schnell ab, sodass Nutzer schneller aus einer Sitzung aussteigen können.

Eine neue Entlüftungstaste lässt die Luft schnell ab, sodass Nutzer schneller aus einer Sitzung aussteigen können. Reisefertig und vernetzt: TSA-zugelassen für das Handgepäck, mit Bluetooth-Verbindung zur Hyperice-App, die es Nutzern ermöglicht, ihr Erholungserlebnis individuell anzupassen.

Auf dem Normatec-Erbe aufbauend

Die von einem promovierten Wissenschaftler und einem medizinischen Bioingenieur entwickelte Normatec-Produktlinie ahmt die natürlichen Muskelpumpen des Körpers, die Einwegventile des Venensystems und die Peristaltik (zyklische Kompressionswellen) nach, um Flüssigkeit effizient zu mobilisieren, die Durchblutung zu verbessern, Schwellungen und Entzündungen zu reduzieren und die Regeneration zu beschleunigen. Hyperice setzte mit der Einführung des Normatec Elite im Juni 2024 neue Maßstäbe für die dynamische Luftkompression und verzichtete dabei auf externe Schläuche und Steuergeräte. Im Oktober 2025 folgte das Normatec Elite Hips als erstes vollständig tragbares, eigenständiges Gerät zur dynamischen Luftkompression, das speziell für die Hüften, die IT-Bänder und den unteren Rücken entwickelt wurde. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von Normatec unter anderem zu einer Verringerung der Schmerzempfindlichkeit1 und der Muskelermüdung nach dem Training2 sowie zu einer Steigerung des Bewegungsumfangs3 führt.

"Wie ich mich am Sonntag fühle, hängt davon ab, was ich von Montag bis Samstag tue", sagte Jayden Daniels, Hyperice-Athlet. "Durch das Zusammenspiel von Wärme und Kompression kann ich mich in einer einzigen Sitzung aufwärmen und erholen, ohne meine Routine zu ändern, und das macht einen echten Unterschied darin, wie sich meine Beine am Spieltag anfühlen."

Normatec Elite Heat Legs können ab heute unter hyperice.com zum Preis von 1.499 USD bzw. 1.999 CAD vorbestellt werden; der Versand der Bestellungen erfolgt in der Woche vom 23. November. Das Gerät ist in den Größen "Short" (empfohlen für eine Körpergröße von bis zu 5'7"), "Standard" (empfohlen für 5'7" bis 6'4") und "Tall" (empfohlen für 6'4" und größer) erhältlich und ist FSA/HSA-förderfähig. Normatec Elite Heat Legs wird Anfang 2027 auf den internationalen Märkten eingeführt.

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: allen Menschen auf der Erde zu helfen, sich besser zu bewegen und ein besseres Leben zu führen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Hyperice Vorreiter einer globalen Bewegung an der Schnittstelle von Regeneration und Wellness und hat sich auf Perkussion (Hypervolt-Produktreihe), dynamische Luftkompression (Normatec-Produktreihe), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Produktreihen), Wärmetechnologie (Venom-Produktreihe), Kontrasttherapie (Hyperice X) sowie die Zusammenarbeit mit Nike im Bereich Regenerationsschuhe spezialisiert. Heute ist Hyperice als ganzheitliche Hochleistungs-Wellnessmarke für alle konzipiert von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern überall auf der Welt, die das Beste aus sich herausholen möchten, um das, was sie lieben, noch intensiver ausüben zu können. Hyperice wurde von "Fast Company" als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet und ist Gewinner des "TIME Best Inventions"-Preises. Das Unternehmen hat seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sportleistung und betriebliches Wohlbefinden eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter hyperice.com.

1 Journal of Strength and Conditioning, 2015

2 PLOS One Medical Journal, 2017

3 Journal of Strength and Conditioning, 2014

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