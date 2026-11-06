The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
ISIN Name
XS3518486XXX TOYOTA M.CRD 26/33 MTN
XS2478690XXX SEB 22/26 MTN
XS2397352XXX SPAREBKN N B 21/26 MTN
CH0319415XXX JPMORGAN CHASE 16/26 MTN
US1589321033 CHAMPION I.UNSP.ADRS/0,25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
ISIN Name
XS3518486XXX TOYOTA M.CRD 26/33 MTN
XS2478690XXX SEB 22/26 MTN
XS2397352XXX SPAREBKN N B 21/26 MTN
CH0319415XXX JPMORGAN CHASE 16/26 MTN
US1589321033 CHAMPION I.UNSP.ADRS/0,25
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