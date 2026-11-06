WIESBADEN (ots) -Produktion im Produzierenden GewerbeSeptember 2026 (real, vorläufig):+0,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+0,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)August 2026 (real, revidiert):+1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+0,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,7 % gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2026 um 0,4 % niedriger als im 2. Quartal 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 war die Produktion im September 2026 kalenderbereinigt 0,4 % höher. Im August 2026 stieg die Produktion gegenüber Juli 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % (vorläufiger Wert: +2,0 %). Die vergleichsweise hohe Revision ist auf ergänzte Angaben von Unternehmen im Baugewerbe zu Umsatzsteuervoranmeldungen zurückzuführen.Deutlicher Produktionsanstieg in der AutomobilindustrieDie positive Entwicklung der Produktion im September 2026 ist maßgeblich auf den Zuwachs in der Automobilindustrie zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt +17,1 % zum Vormonat). In diesem Bereich hatte die Produktion in den beiden Monaten zuvor unter anderem aufgrund von Produktionsumstellungen und Werksferien auf einem niedrigen Niveau gelegen. Auch der Anstieg in der Pharmaindustrie, die nach zwei schwächeren Monaten um 8,0 % stieg, beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang in der Bauproduktion (-2,6 %) aus. Auch im Maschinenbau (-6,5 %) fiel die Produktion, nachdem sie im August 2026 um 5,8 % gestiegen war.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,7 %. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 3,0 %, die Produktion von Konsumgütern um 0,8 % und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1 %. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 1,2 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,3 % höher.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen im 3. Quartal 2026 um 3,5 % niedriger als im 2. Quartal 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat September 2025 war die energieintensive Produktion im September 2026 kalenderbereinigt um 1,9 % niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Hinweis: Revision der monatlichen Produktionswerte im Baugewerbe und im Sonstigen FahrzeugbauMit dem Berichtsmonat September 2026 wurden die monatlichen Werte zur Produktion in den Bereichen Baugewerbe (Abschnitt F), Sonstiger Fahrzeugbau (WZ 30) sowie für alle daraus berechneten Aggregate rückwirkend ab Berichtsmonat Januar 2021 revidiert. Grund ist ein technischer Fehler bei der Berechnung des Produktionsindex. Die Revisionsdifferenzen bei den Vormonatsveränderungsraten für den Gesamtindex bewegen sich im Bereich von +0,1 bis -0,1 Prozentpunkten.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Die Veränderungsraten basieren auf dem Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe. Das durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+.Die dem Produktionsindex zugrundeliegende Datenerhebung erfolgt fachlich gegliedert nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken (GP). Im Berichtsmonat Januar 2026 hat die neue Fassung des Güterverzeichnisses, Ausgabe 2026 (GP 2026) die bisher gültige Ausgabe 2019 (GP 2019) abgelöst. Die bei der Ergebnisdarstellung genutzte Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), änderte sich durch die GP-Umstellung nicht, die Abgrenzung der Wirtschaftszweige bleibt somit bestehen. Auch die in der Pressemitteilung betrachteten Ergebnisse auf höher aggregierter Ebene (WZ-2-Steller und Aggregate) bleiben unverändert. Die GP-Umstellung betrifft lediglich die interne Zuordnung der produzierten Güter auf die 4-Steller der Klassifikation der Wirtschaftszweige.Die fünf hier als energieintensiv bezeichneten Branchen haben einen besonders hohen Energiebedarf im Verhältnis zu ihrer Bruttowertschöpfung. Bezogen auf das Berichtsjahr 2021 benötigten sie zusammen 77 % des gesamten industriellen Energieverbrauchs. Ihr Anteil an der industriellen Bruttowertschöpfung betrug 17 %. In diesen Branchen waren 2021 rund 930 000 Beschäftige in rund 7 000 Industriebetrieben in Deutschland tätig.In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), abweichen. Eine Übersicht dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Produktionsindex im Produzierenden Gewerbe können über die Tabelle Indizes der Produktion (42153-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Die Zeitreihe Produktionsindex energieintensive Industriezweige liegt dort nun ab dem Jahr 2005 vor.Eine Analyse zum Zusammenhang zwischen Materialknappheit, Auftragseingängen, Produktion und Preisen in der Industrie und ausführliche Informationen zur Produktion der energieintensiven Industriezweige sind auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" verfügbar.Der Produktionsindex ist auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunkturindizes, SaisonbereinigungTelefon: +49 611 75 3006www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6385264