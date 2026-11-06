Vilnius (ots) -Die zweite Übung "Freedom Shield" der Panzerbrigade 45 "Litauen" ist mit insgesamt rund beteiligten 3.800 Soldatinnen und Soldaten die bislang größte Gefechtsübung der Bundes-wehr in Litauen. Ab dem 17. November 2026 übt die Litauen-Brigade zehn Tage lang den Gewässerübergang über den Fluss Nemunas und das Gefecht der verbundenen Waffen auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai. Erstmals soll dabei neue Loitering Munition getestet werden. Für die Übung wird das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach - verstärkt durch Kräfte des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf - per Bahn und Schiff nach Litauen verlegt. Beide Bataillone werden ab dem kommenden Jahr dauerhaft in Rudninkai stationiert sein. An der Übung nehmen zudem die in Rukla stationierte Multinational Battlegroup Li-thuania sowie eine litauische Kompanie teil - insgesamt sind acht NATO-Staaten beteiligt (Deutschland, Niederlande, Norwegen, Tschechische Republik, Kroatien, Belgien, Luxem-burg und Litauen). Hinzu kommen weitere Verbände und Einheiten der Bundeswehr.Ziel der Übung ist die weiter Professionalisierung der Brigade, insbesondere unter Einbezie-hung von Drohnen und elektronischer Kampfführung. Zentrales Element ist ein sogenannter Gewässerübergang über den Fluss Nemunas südlich von Kaunas. Den Abschluss bildet eine sechstägige Gefechtsübung in Rudninkai, bei der neben dem Einsatz von Drohnen aller Art erstmals auch neue Loitering Munition-Systeme getestet werden."Die Übung Freedom Shield ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer voll ausge-statteten, einsatzbereiten und damit kriegstüchtigen Brigade Litauen. Sie soll verdeutlichen, dass wir ohne jeden Zweifel unseren Auftrag im Rahmen der 10. Panzerdivision an der NATO-Ostflanke erfüllen werden", erklärt der Kommandeur der Panzerbrigade 45 "Litauen", Brigadegeneral Christoph Huber. "Wir üben, um besser zu werden. Innovativ berei-ten wir uns konsequent auf die Erfordernisse eines möglichen Kriegsbildes vor."Hinweis für die Medien:Gleichzeitig zur Übung Freedom Shield verlegt auch die Panzergrenadierbrigade 37 "Frei-staat Sachsen" zur Gefechtsübung "Grand Eagle 26" nach Litauen. Sie steht derzeit der NATO als schnell einsatzbereite Brigade zur Verfügung, bis die Panzerbrigade 45 "Litauen" Ende 2027 voll aufgestellt ist. Beide Übungen werden durch die Panzerdivision, der beide Brigaden unterstellt sind, vor Ort koordiniert. Insgesamt üben dann rund 6000 Soldatinnen und Soldaten gleichzeitig im Baltikum.Zum Gewässerübergang über den Fluss Nemunas am Freitag, den 20. November 2026, wer-den wir Sie gesondert einladen.Conducting its second "Freedom Shield" field training exercise of this year, Panzerbrigade45 "Litauen" will again prove its operational readiness to ensure deterrence and the defenceof NATO's eastern flank. With a total of 3800 soldiers involved, this will be the largest fieldtraining exercise conducted by the Bundeswehr in Lithuania so far. For ten days, starting onNovember 17, the Panzerbrigade 45 "Litauen" will be practicing river crossing operationsacross the Nemunas River and combined arms combat on the R0dninkai training area. Thisexercise will also test new loitering munitions for the first time. To join the exercise,Panzergrenadierbataillon 122, an armoured infantry battalion based in Oberviechtach,reinforced by elements of Panzerbataillon 203, a tank battalion based in Augustdorf, willdeploy to Lithuania by rail and sea. The two battalions will be permanently based inR0dninkai from next year. The exercise will also be attended by the Rukla-basedMultinational Battle Group Lithuania and one Lithuanian company - in all, a total of eightNATO counties (Germany, Netherlands, Norway, Czech Republic, Croatia, Belgium,Luxembourg and Lithuania) will be involved.The exercise aims to continuously professionalize the still young brigade and, in particular,to provide the training of the soldiers in modern warfare, including the employment ofdrones and electronic warfare. A water-crossing of the River Nemunas south of Kaunas willform a key element of the exercise. The overall exercise will conclude with a six-day fieldtraining exercise in R0dninkai in which, in addition to the employment of drones of all typesand new loitering munition systems will be tested."Exercise Freedom Shield is another milestone on the way to a fully equipped, operationaland combat ready brigade. This brigade combat exercise demonstrates, beyond any doubt,that we - as part of the 10 Panzerdivision - are fulfilling our mission, which underscoresGermany's commitment to its allies regarding deterrence and - should the need arise -defence along NATO's eastern flank", explains Brigadier General Christoph Huber,Commander of Panzerbrigade 45 "Litauen". "We train to get better. We train in order toimprove. Through innovative approaches, we are consistently preparing ourselves for thedemands of the future nature of warfare."Advise to the media:In parallel with Exercise "Freedom Shield", another armoured infantry brigade,Panzergrenadierbrigade 37"Freistaat Sachsen", will deploy to join field training exercise"Grand Eagle 26". The Brigade is currently available to NATO as a rapid reaction brigadeuntil Panzerbrigade 45 "Litauen" will be fully established by the end of 2027. The twoexercises will be coordinated on the ground by the command post of 10 Panzerdivision towhich the two brigades are subordinate. In all, more than 6000 soldiers will be training inthe Baltic States.For the media coverage of exercise "Freedom Shield 26-II", we would like to inform of ourmedia day to be held on Friday, November 20, during the water-crossing exercise, for whichwe will issue a separate invitation.Pressekontakt:PANZERBRIGADE 45"LITAUENRinktines gatve509233 Vilnius(LT)+49 (0) 3299 - 1218 - 2120E-Mail: PzBrig45Presse@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6385256