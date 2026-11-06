Wiesbaden - Der erwartete leichte Dämpfer für die Industrie in Deutschland ist ausgeblieben. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mit. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab