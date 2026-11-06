Zürich - Aryzta-Finanzchef Martin Huber verlässt den Grossbäckereikonzern, zu dem unter anderem die Marke Hiestand gehört. Er wird eine andere Führungsaufgabe ausserhalb des Unternehmens übernehmen. Die Nachfolge werde «zu gegebener Zeit» bekanntgeben, teilte Aryzta am Freitag mit. Die Details des Abgangs würden noch geregelt, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der neue Arbeitgeber werde zu gegebener Zeit selbst informieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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