Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Das sagte er auf eine entsprechende Frage einer Reporterin im Weissen Haus. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. «Es wird ein grosses Abkommen sein», betonte er. «Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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