Datum der Anmeldung:
04.11.2026
Aktenzeichen:
B4-79/26
Unternehmen:
Ares Secondaries Acquisition Vehicle 31 Nourish LP, Delaware, Vereinigte Staaten; Erwerb von mehr als 50% der Anteile an der Butterfly Nourish Feeder Fund, L.P., Delaware, Vereinigte Staaten
Produktmärkte:
Milchproteine z.B. für Proteinpulver
04.11.2026
Aktenzeichen:
B4-79/26
Unternehmen:
Ares Secondaries Acquisition Vehicle 31 Nourish LP, Delaware, Vereinigte Staaten; Erwerb von mehr als 50% der Anteile an der Butterfly Nourish Feeder Fund, L.P., Delaware, Vereinigte Staaten
Produktmärkte:
Milchproteine z.B. für Proteinpulver
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