Datum der Anmeldung:
03.11.2026
Aktenzeichen:
B2-51/26
Unternehmen:
Novelia B.V., Leusden (NL); Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Fynch-Hatton Textil-Handelsgesellschaft mbH, Mönchengladbach
Produktmärkte:
Freizeitbekleidung für Damen und Herren, Modeaccessoires, Wohn- und Einrichtungsprodukte
03.11.2026
Aktenzeichen:
B2-51/26
Unternehmen:
Novelia B.V., Leusden (NL); Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Fynch-Hatton Textil-Handelsgesellschaft mbH, Mönchengladbach
Produktmärkte:
Freizeitbekleidung für Damen und Herren, Modeaccessoires, Wohn- und Einrichtungsprodukte
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