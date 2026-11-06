Datum der Anmeldung:
02.11.2026
Aktenzeichen:
B7-74/26
Unternehmen:
1. NB Alternatives Advisers LLC, Newark (USA); 2. Flow Investment II S.à.r.l., Strassen (LUX); mittelbare Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Comrce GmbH, Twistetal
Produktmärkte:
Buchhaltungs- und Steuersoftware, E-Commerce-Management-Software, Software für E-Commerce Lösungen
02.11.2026
Aktenzeichen:
B7-74/26
Unternehmen:
1. NB Alternatives Advisers LLC, Newark (USA); 2. Flow Investment II S.à.r.l., Strassen (LUX); mittelbare Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Comrce GmbH, Twistetal
Produktmärkte:
Buchhaltungs- und Steuersoftware, E-Commerce-Management-Software, Software für E-Commerce Lösungen
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