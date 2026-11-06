Datum der Anmeldung:
02.11.2026
Aktenzeichen:
B11-98/26
Unternehmen:
Bosch Limited, Bengaluru (IND) sowie Wheels India Limited und Brakes India Private Limited der TSF-Gruppe, beide Sitz in Chennai (IND); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
elektronische u. elektrisch gesteuerter Komponenten für Druckluftsysteme für Nutzfahrzeuge
02.11.2026
Aktenzeichen:
B11-98/26
Unternehmen:
Bosch Limited, Bengaluru (IND) sowie Wheels India Limited und Brakes India Private Limited der TSF-Gruppe, beide Sitz in Chennai (IND); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
elektronische u. elektrisch gesteuerter Komponenten für Druckluftsysteme für Nutzfahrzeuge
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