Datum der Anmeldung:
30.10.2026
Aktenzeichen:
B5-124/26
Unternehmen:
Pan Pacific Copper / Mitsubishi Materials Corporation (Kupfergeschäft) (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Kupferkathoden, Kupferkonzentrat, Kupferstranggussformate und Nebenprodukte der Kupferherstellung
30.10.2026
Aktenzeichen:
B5-124/26
Unternehmen:
Pan Pacific Copper / Mitsubishi Materials Corporation (Kupfergeschäft) (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Kupferkathoden, Kupferkonzentrat, Kupferstranggussformate und Nebenprodukte der Kupferherstellung
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