Datum der Anmeldung:
30.10.2026
Aktenzeichen:
B6-73/26
Unternehmen:
Bauer Verlag KG, Hamburg (D); mittelbarer Erwerb der Mit-Kontrolle über die Institute for Digital Out of Home Media GmbH, München (D)
Produktmärkte:
Reichweitenmessung für DOOH-Werbung
30.10.2026
Aktenzeichen:
B6-73/26
Unternehmen:
Bauer Verlag KG, Hamburg (D); mittelbarer Erwerb der Mit-Kontrolle über die Institute for Digital Out of Home Media GmbH, München (D)
Produktmärkte:
Reichweitenmessung für DOOH-Werbung
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