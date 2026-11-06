Datum der Anmeldung:
30.10.2026
Aktenzeichen:
B6-74/26
Unternehmen:
Cimpress plc, Dundalk (IRL); mittelbarer Erwerb der Anteilsmehrheit an der und der alleinigen Kontrolle über die ComDaTek GmbH, Hückelhoven (D)
Produktmärkte:
Akzidenzdruckerzeugnisse
30.10.2026
Aktenzeichen:
B6-74/26
Unternehmen:
Cimpress plc, Dundalk (IRL); mittelbarer Erwerb der Anteilsmehrheit an der und der alleinigen Kontrolle über die ComDaTek GmbH, Hückelhoven (D)
Produktmärkte:
Akzidenzdruckerzeugnisse
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