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Im US-Tech-Sektor sind 9 Bio. $ seit Angang Oktober ausgelöscht worden - allein gestern knapp 3 Bio. $. Die blaue Welle der Demokraten preist einen Baustopp von 40 bis 50 % aller Datacenter-Pläne ein. Damit ist die KI-Szene weitgehend bereinigt. Der Chart unten zeigt die Dimension dieses Ausverkaufs.In Asien setzte sich heute der Ausverkauf fort. Südkoreas Kospi verlor zeitweise mehr als 8 %. Der Handel musste für 20 Minuten ausgesetzt werden. Samsung und SK Hynix gerieten zweistellig unter Druck. Auch japanische Halbleiterwerte verlieren kräftig. Kioxia wird auf aktuellem Niveau hgemäß Konsens für das nächste Geschäftsjahr mit KGV 1,8 gepreist. Der Kurs unterstellt damit einen Gewinneinbruch ggü. den aktuellen Konsensschätzungen um rd. 60 bis 70 % im nächsten Jahr.Damit erreicht der avisierte, komplizierte Herbst echte Ausverkaufsstimmung. Darauf haben wir in den Portfolios mit hohen Cashquoten gewartet. Jetzt wird es interessant. Was wir daraus machen lesen sie in unseren Börsenbriefen.Den aktuellen Aktionärsbrief gibt es im Börsenkiosk im Einzelabruf über eine Sonderaktion mit 50 % Rabatt. Hier geht es zum Aktionärsbrief:Aus der US-Nachbörse kommen unterschiedliche Signale. Cloudflare steigerte den Quartalsumsatz um 39 % auf 782,5 Millionen Dollar gegenüber 737 Millionen Dollar Konsens. Die Aktie legte deutlich zu. Atlassian verlor dagegen zeitweise 17 %. Die Anleger stören sich an der nachlassenden Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft.IonQ überrascht mit einem Umsatzsprung auf 173,8 Millionen Dollar. Der Quantencomputerspezialist erhöht die Jahresprognose von bisher 280 bis 290 auf 505 bis 515 Millionen Dollar. Darin enthalten sind allerdings auch Beiträge der übernommenen SkyWater.Aus Deutschland: Freenet kündigte gestern Abend einen Aktienrückkauf über bis zu 75 Millionen Euro an. Finanziert wird dieser aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung.JOST erhöht die Jahresprognose. Der Nutzfahrzeugzulieferer erwartet nun 9 bis 11 % Umsatzwachstum und eine Steigerung des bereinigten EBIT um 11 bis 14 %.Stabilus meldet Abschreibungen von 67 Millionen Euro und will die Dividende von 35 auf 22 Cent kürzen. Der bereinigte Quartalsgewinn lag allerdings über den Erwartungen.Daimler Truck meldet heute Morgen einen Gewinnanstieg von 73 %. Auch Krones verbessert seine Profitabilität. Am Ölmarkt zeichnet sich nach dem jüngsten Preisrutsch eine leichte Erholung ab.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe