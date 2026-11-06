Zur Herbstkonjunkturumfrage des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) gehörte auch eine Befragung zu Erfahrungen mit Netzanschlussprozessen. Der ZVEH machte die Ergebnisse nach eigenen Angaben unlängst auch zum Thema bei einem Gespräch mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und Vizepräsidentin Barbie Kornelia Haller. Man sei hier "auf offene Ohren" gestoßen. Die Resultate der Befragung müssten der Bundesnetzagentur in der Tat zu denken geben - zumal sie sich mit etlichen anderen Erhebungen zum Thema decken. Für das Elektrohandwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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