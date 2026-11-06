Los Angeles - Die linke Demokratin Nithya Raman hat Hochrechnungen zufolge die Bürgermeisterwahl in Los Angeles gewonnen. Die 45-jährige progressive Stadträtin setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die amtierende Bürgermeisterin Karen Bass (73) durch, wie die US-Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten. Die in Indien geborene Raman wird damit ab Januar an der Spitze der nach New York zweitgrössten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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