CF Industries Holdings - CF: Was macht die Aktie nach dem Blutbad an den US-Börsen?

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Aktienrückkäufe und Investitionen in neue Geschäftsfelder bei CF Industries Holidngs unterstreichen die solide operative Aufstellung und eröffnen Wachstumsperspektiven

CF Industries Holdings (CF) - ISIN US1252691001

Rückblick

Während die meisten Wertpapiere an den US-Börsen am gestrigen Donnerstag ein Blutbad erlebten, hielt sich die CF-Aktie vergleichsweise gut, obwohl die am Vortag gemeldeten Quartalszahlen unter den Erwartungen lagen. Das Chartbild ist geprägt von einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Wir sehen eine Widerstandslinie etwas oberhalb von 123 USD und die aktuelle Notierung knapp unter den gleitenden Durchschnitten.

CF-Aktie: Chart vom 05.11.2026, Kürzel: CF, Kurs: 118.57 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Abzuwarten wäre eine Erholung am US-Gesamtmarkt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandslinie würde ein frisches Kaufsignal bei der CF-Aktie liefern. Kursziel ist das Allzeithoch vom 10. September.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Erholungsversuch und fällt der Kurs erneut unter 118 USD, droht eine Fortsetzung der Korrektur, wobei zunächst die jüngsten Tiefs um 112 USD in den Fokus rücken. Wird auch diese Unterstützung nachhaltig unterschritten, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken und einen Rücksetzer in Richtung 105 USD begünstigen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützungszone bei 112 USD platzieren, um sich vor weiteren Kursverlusten zu schützen.

Meinung

CF Industries Holdings, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northbrook, Illinois. Das US-Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten. Zum Portfolio gehören insbesondere Ammoniak, Harnstoff und weitere Stickstoffdünger sowie Produkte für industrielle Anwendungen und die emissionsarme Energieversorgung.

Im dritten Quartal 2026 setzte CF Industries seinen Wachstumskurs fort: Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 353 Millionen auf 436 Millionen USD, während das bereinigte EBITDA von 667 Millionen auf 833 Millionen USD zulegte. In den ersten neun Monaten erreichte der Nettogewinn 1.78 Milliarden USD und das bereinigte EBITDA 3.01 Milliarden USD. Der operative Mittelzufluss der vergangenen zwölf Monate belief sich auf 3.08 Milliarden USD, der freie Cashflow auf 2.03 Milliarden USD.

Strategisch setzt der Konzern verstärkt auf emissionsarmen Ammoniak und Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Mit dem Projekt Blue Point One in Louisiana treibt CF Industries den Ausbau der emissionsarmen Ammoniakproduktion voran. Zudem soll der Produktionskomplex in Yazoo City im ersten Halbjahr 2027 wieder in Betrieb gehen. Für 2026 erwartet das Management eine Brutto-Ammoniakproduktion von 9.5 Millionen Tonnen. Die Kombination aus einer starken Cashflow-Generierung, Aktienrückkäufen und Investitionen in neue Geschäftsfelder unterstreicht die solide operative Aufstellung und eröffnet zusätzliche Wachstumsperspektiven. Für einen Long-Einstieg wäre aber Rückenwind vom Gesamtmarkt wünschenswert.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 17.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu CF Industries Holdings ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/nebenwerte/cf-industries-aktie-quartalsgewinn-steigt-auf-436-millionen-dollar/70460997

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2026

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