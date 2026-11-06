Um mehr Wind- und Solarstrom aufzunehmen, plant Wemag Investitionen von 2,5 Mrd. Euro in das Verteilnetz bis 2045. Die Photovoltaik wird ab 2030 die wichtigste Einspeisequelle. Die WEMAG Netz GmbH plant bis 2045 Investitionen von rund 3,23 Milliarden Euro in den Stromnetzausbau, um mittelfristig den Zuwachs. Der Netzausbauplan 2026 sieht umfangreiche Maßnahmen in West-Mecklenburg sowie Teilen Brandenburgs und Niedersachsens vor. Treiber sind vor allem der Zubau von Photovoltaik- und Windenergieanlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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