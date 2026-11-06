NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Leicht über den Erwartungen liege de Auftragsentwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006335003
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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