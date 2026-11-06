Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gesunken. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung betrug im Oktober -44,9 Punkte nach -36,9 Punkten im entsprechenden Vorjahresmonat. Deutlich unter dem Niveau von Oktober 2025 liegen die Teilindizes für die vergangene und erwartete finanzielle Lage, teilte das Seco am Freitag mit. Diese sanken im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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