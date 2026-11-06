Leonding/Kollerschlag (ots) -Erfolgsgeschichte wird fortgesetztZwei oberösterreichische Leitbetriebe - Betten Reiter, die Nummer Eins amösterreichischen Heimtextilienmarkt, und Loxone Lighthouse - bündeln ihreKräfte. Mit Loxone Lighthouse wurde eine unternehmerisch starke Eigentümerlösung für die Zukunft definiert. "Es ist mir ein Herzensanliegen, Betten Reiter sicher in die Zukunft zu führen", betont Geschäftsführer Peter Hildebrand. Loxone Lighthouse GmbH übernimmt als neue Eigentümerin die Verantwortung für die 385 Mitarbeiter*innen und die Weiterentwicklung der 18 österreichweiten Unternehmensstandorte von Betten Reiter mit Hauptsitz in Leonding bei Linz.Unverändert bleibt die erfolgreiche aktuelle Geschäftsführung bei Betten Reiter, mit Monika Zechmeister und Peter Hildebrand. "Wir sind keine kurzfristigen Finanzinvestoren, sondern langfristige und nachhaltige Eigentümer. Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen",betont Rainer Eisner, der geschäftsführende Gesellschafter der Loxone Lighthouse GmbH. Davon ist auch Peter Hildebrand überzeugt: "Der Handel braucht echte Visionen für die Zukunft und die sehe ich bei Loxone Lighthouse. Mit der Loxone Lighthouse haben wir eine Unternehmensnachfolgerin gefunden, die unser Lebenswerk im Sinne des Unternehmens, der Standorte, der ausgezeichneten Mitarbeiter*innen sowie unserer Kund*innen fortführen wird."Loxone Lighthouse als aktiver Eigentümer"Wir verstehen uns als aktiver Eigentümer und freuen uns darauf, gemeinsam mit denTeams an den bestehenden Standorten die Erfolgsgeschichte von Betten Reiter weiterzuschreiben", erläutert Rainer Eisner. Für Peter Hildebrand, der Betten Reiter auch weiterhin aktiv erhalten bleibt, ist das ein deutliches Bekenntnis zu Österreich, zu heimischer Qualität, zu regionalen Arbeitsplätzen.Die Loxone Lighthouse GmbH hat sich mit der Cornelia Hildebrand Privatstiftung und der Theresia Strumberger Privatstiftung vertraglich darauf geeinigt, deren Geschäftsanteile an der H.R.S. Textil GmbH, der Konzernobergesellschaft der Reiter Gruppe, zu 100 Prozent zu übernehmen (Transaktion). Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörde.Über Betten Reiter:Das 1953 gegründete Unternehmen hat sich in seiner erfolgreichen Firmengeschichte zu Österreichs Nummer Eins am Heimtextilienmarkt entwickelt. Mit seinen 385 Mitarbeiter*innen in österreichweit 18 Filialen erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt einen jährlichen Umsatz von rund 86 Millionen Euro. In der eigenen Manufaktur in Leonding werden qualitativ hochwertige Heimtextilien erzeugt, die bereits mehr als eine Million Österreicher*innen nutzen.Über Loxone Lighthouse:Wurde 2020 gegründet und ist seitdem Teil der erfolgreichen Loxone-Gruppe mit Sitz in Kollerschlag in Oberösterreich. Sie ist spezialisiert auf die Übernahme von erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Seit der Gründung hat Loxone Lighthouse mehr als zehn Firmenübernahmen in Österreich und Deutschland erfolgreich abgeschlossen, etwa 2025 den Erwerb des Verpackungsspezialisten Flexopack in Allhaming.Pressekontakt:Reiter Betten & Vorhänge GmbHPeter HildebrandTelefon: 06641442327E-Mail: peter.hildebrand@bettenreiter.atLoxone LighthouseRainer EisnerTelefon: 06766627668E-Mail: re@loxone-lighthouse.comOriginal-Content von: Betten Reiter - Loxone Lighthouse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183875/6385373