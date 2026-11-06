Die Börse bebt. Vor allem im bis zuletzt noch so erfolgsverwöhnten Technologiebereich bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Aktien mit KI-Bezug verzeichnen in diesen Tagen heftige Kursverluste. War das KI-Thema bis vor kurzem noch Garant für haussierende Aktienkurse, sieht es mittlerweile ganz anders aus. Anleger werfen KI-Aktien aus ihren Depots und das mit einer beeindruckenden Konsequenz. Die Vehemenz des Abverkaufs im Technologiebereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de