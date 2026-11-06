In der Vergangenheit wussten die Quartalsberichte von Qualcomm nicht immer zu überzeugen. Zuletzt enttäuschte der Chiphersteller mit den im August veröffentlichten Zahlen für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026. Nun sollte mit Blick auf die Q4-Daten alles besser werden. Die Kursentwicklung der Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung ließ jedoch bereits nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es dann auch. Qualcomm veröffentlichte am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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