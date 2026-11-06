Stabilus sorgt mit seinen vorläufigen Jahreszahlen für Ernüchterung. Der Spezialist für Motion-Control-Technologien erfüllt zwar seine zuletzt konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026, muss aber einen deutlichen Umsatzrückgang und eine millionenschwere Abschreibung verkraften. Noch schwerer wiegt der Blick nach vorne: Das Umsatzziel für 2030 wird von zwei Milliarden auf nur noch 1,5 Milliarden Euro zusammengestrichen. Gleichzeitig soll die Dividende von 0,35 auf 0,22 Euro je Aktie sinken. Für die Stabilus Aktie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die Talsohle erreicht oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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