Krones liefert solide Geschäftszahlen, muss aber bei seinen Wachstumsambitionen deutlich zurückrudern. Der Maschinen- und Anlagenbauer steigert seinen Neunmonatsgewinn auf 219,5 Millionen Euro und verbessert die EBITDA-Marge auf 11,1 Prozent. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand auf mehr als 4,3 Milliarden Euro. Doch die eigentliche Überraschung steckt im Ausblick: Die Umsatzprognose für 2026 wird gesenkt und das mittelfristige Umsatzziel für 2028 von rund sieben Milliarden Euro auf maximal 6,2 Milliarden Euro reduziert. Was bedeutet das für die Krones Aktie? Krones: Gewinn steigt trotz stagnierender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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