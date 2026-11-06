Panik an der Wall Street: Nvidia & Co. im freien Fall!
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|Bitcoin im Sog der KI-Panik - Kryptomarkt stürzt ab
|© Foto: Dall-EBitcoin stürzt Richtung 75.000 US-Dollar. Ein heftiger KI-Sell-off an der Wall Street reißt den Kryptomarkt mit und löscht 160 Milliarden US-Dollar aus Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040...
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|Baustopp-Angst: Nvidia kämpft gegen den Bärenmarkt
|Nach dem Wahlsieg der Demokraten fürchten Börsianer einen Baustopp für Rechenzentren in den USA - der Chipriese hat am Donnerstag rund 9 Prozent verloren. Zum Wochenschluss zeichnet sich eine Gegenbewegung...
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|Nvidia im freien Fall: 1,4 Billionen US-Dollar Börsenwert in wenigen Wochen verloren
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