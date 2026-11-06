Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 09.11.2026
- (Nr. N077) Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2026, Jahr 2025
- (Nr. 390) Außenhandel, September 2026
- (Nr. 391) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2026
Dienstag, 10.11.2026
- (Nr. 46) Zahl der Woche: Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Jahre 2018 - 2025
Mittwoch, 11.11.2026
- (Nr. 392) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2026
- (Nr. 393) Einschulungen (vorläufige Ergebnisse), Schuljahr 2026/27
- (Nr. 394) Inlandstourismus, September 2026
- (Nr. N078) Zur Aktualisierung des Dashboards Integration: Erwerbstätigkeit und Erwerbseinkommen von Eingewanderten und deren Nachkommen, Jahr 2025, 13 Uhr
Donnerstag, 12.11.2026
- (Nr. 395) Eigentümerstrukturen von Grundbesitz und Grundsteuerwerte (Erstveröffentlichung der Grundsteuerwertestatistik), Jahr 2022
- (Nr. N079) Betreuung und Pflege von Angehörigen und deren Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit, Jahr 2025
Freitag, 13.11.2026
- (Nr. 396) Großhandelspreise, Oktober 2026
- (Nr. 397) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2026
- (Nr. 398) Insolvenzen, August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6385389
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Montag, 09.11.2026
- (Nr. N077) Zuzüge und Fortzüge syrischer Staatsangehöriger sowie syrische Schutzsuchende und Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte, Januar-September 2026, Jahr 2025
- (Nr. 390) Außenhandel, September 2026
- (Nr. 391) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2026
Dienstag, 10.11.2026
- (Nr. 46) Zahl der Woche: Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Jahre 2018 - 2025
Mittwoch, 11.11.2026
- (Nr. 392) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2026
- (Nr. 393) Einschulungen (vorläufige Ergebnisse), Schuljahr 2026/27
- (Nr. 394) Inlandstourismus, September 2026
- (Nr. N078) Zur Aktualisierung des Dashboards Integration: Erwerbstätigkeit und Erwerbseinkommen von Eingewanderten und deren Nachkommen, Jahr 2025, 13 Uhr
Donnerstag, 12.11.2026
- (Nr. 395) Eigentümerstrukturen von Grundbesitz und Grundsteuerwerte (Erstveröffentlichung der Grundsteuerwertestatistik), Jahr 2022
- (Nr. N079) Betreuung und Pflege von Angehörigen und deren Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit, Jahr 2025
Freitag, 13.11.2026
- (Nr. 396) Großhandelspreise, Oktober 2026
- (Nr. 397) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2026
- (Nr. 398) Insolvenzen, August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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