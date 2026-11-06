Zürich - Pentagreen Capital ("Pentagreen"), Manager der Green Investments Partnership ("GIP"), einer Strategie im Rahmen der singapurischen Initiative "Financing Asia's Transition Partnership" ("FAST-P"), und Candi Solar, ein führendes Unternehmen im Bereich saubere Energie, das sich auf dezentrale Solarlösungen für Gewerbe- und Industriekunden ("C&I") spezialisiert hat, gaben die Unterzeichnung einer Finanzierungspartnerschaft in Höhe von 50 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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