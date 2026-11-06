Der Bericht für das dritte Quartal von HelloFresh entsprach weitgehend der Gewinnwarnung vom September. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3%, die Bestellungen gingen um 17,9% zurück; ein Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts (AOV) um 7,5% wirkte teilweise gegen. Die Marketingausgaben sanken um 24%, darunter ein Rückgang um 33% im RTE-Segment (Ready-to-Eat). Hintergrund ist, dass die schwächer als geplant ausgefallene Contribution Economics das Management dazu veranlasste, die Unit Economics zu schützen, statt die Neukundengewinnung zu skalieren. Die Contribution-Marge des Konzerns sank um im Quartal 1,3 Prozentpunkte auf 23,3%, besonders im RTE-Geschäft. Für das vierte Quartal erwartet HF eine Margenverbesserung, da das Management von einer Normalisierung der Beschaffungs- und Kochkosten ausgeht. Der Wachstumstest verlagert sich damit auf 2027: Dann müssen höhere Marketingausgaben belegen, dass sie die Neukundengewinnung wiederbeleben und die Bestellungen bei attraktiven Renditen stabilisieren können. Kursziel unverändert bei 1,80 EUR, Empfehlung unverändert SELL. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
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