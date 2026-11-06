The Platform Group (TPG) meldete für die ersten neun Monate 2026 (9M 26) ein Umsatzwachstum von 17% und ein Wachstum des bereinigten EBITDA von 16%, wobei sich die Margen im dritten Quartal jedoch deutlich abschwächten. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Das Umsatzziel von EUR 1,0 Mrd. würde allerdings eine ambitionierte Steigerung im vierten Quartal erfordern. Beim Schuldenabbau wurden Fortschritte erzielt: Die Nettoverschuldung sank auf EUR 108 Mio., der Verschuldungsgrad (Leverage) belief sich auf 1,7x. Die Finanzierung von AEP bleibt jedoch ungeklärt, zudem bestehen weiterhin Bedenken auf Ebene der Tochtergesellschaften. Trotz der erfreulichen operativen Entwicklung verhindert das Fehlen vollständiger Finanzberichte eine verlässliche Beurteilung der Ergebnisqualität, der Liquidität und der finanziellen Stabilität. Mit nur geringfügigen Anpassungen an unseren Schätzungen berücksichtigen wir zudem eine geringere Verschuldung und eine höhere Anzahl ausstehender Aktien. Wir behalten unser Rating und unser Kursziel bis zu einer größeren finanziellen Transparenz auf "Under Review" bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
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