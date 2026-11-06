Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



06.11.2026 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: 30,00 EUR seit: 06.11.2026 Kursziel: Kaufen Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

Wachstumsdynamik beschleunigt sich in Q3 weiter - obere Spanne der Guidance im Visier



Nynomic hat am Donnerstag vorläufige Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Die Zahlen belegen eine eindrucksvolle Fortsetzung des operativen Turnarounds. Neben einer erneut beschleunigten Top-Line-Dynamik im dritten Quartal unterstreichen insbesondere der massive Anstieg des Auftragsbestands sowie ein starker Ergebnissprung die operative Skalierbarkeit.



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achstumsbeschleunigung in Q3 und starker operativer Hebel: Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten um 16,2% yoy auf 75,4 Mio. EUR. Daraus errechnet sich für das isolierte Q3/2026 ein Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR (+21,5% yoy), nach einem Wachstum von +8,3% in Q1 und +18,2% in Q2. Wesentliche Wachstumstreiber bleiben die hohe Nachfrage im Segment Clean Tech, getrieben von Halbleiteranwendungen sowie der Gasmesstechnik für KI-Energieinfrastruktur. Auf der Ergebnisseite entfaltet das Effizienzprogramm NyFIT in Kombination mit dem dynamischen Umsatzwachstum seine volle Wirkung. Das 9M-EBIT stieg auf 4,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: 6,5%). Im dritten Quartal lag die implizite EBIT-Marge bereits bei 11,2% (Q3- EBIT: ca. 3,1 Mio. EUR), was den Zielpfad in Richtung der mittelfristigen 15%-Marke unterstreicht. Unseres Erachtens dürfte dabei im kommenden Jahr eine zweistellige EBIT-Marge die nächste logische Konseqzuenz sein.



Auftragsbestand auf hohem Niveau (Book-to-Bill 1,5x in Q3): Der Auftragsbestand kletterte per 30.09.2026 auf 77,3 Mio. EUR (+59% yoy vs. 48,5 Mio. EUR; +21,7% qoq vs. 63,5 Mio. EUR). Daraus errechnet sich für das dritte Quartal ein Auftragseingang von ca. 41,5 Mio. EUR, was einer gestiegenen Book-to-Bill-Ratio von 1,5x entspricht (Q2: 1,3x). Dieser anhaltend hohe Auftragsvorlauf sichert die Visibilität für das Schlussquartal sowie das Geschäftsjahr 2027 deutlich ab.



Vorstand peilt oberes Ende der Guidance an: Der Vorstand hat die Ganzjahresprognose 2026 (Umsatz: 100,0 bis 105,0 Mio. EUR; EBIT-Marge: 6,0 bis 8,0%) grundsätzlich bestätigt, hält die Zielerreichung vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik nun jedoch explizit am oberen Ende beider Korridore für gut erreichbar. Wir sehen unsere Schätzungen (Umsatz 107,9 Mio. EUR; EBIT-Marge 7,9%) damit vollumfänglich bestätigt. Insbesondere in der Top-Line ist das Übertreffen der Guidance mit Blick auf die aktuelle Run-Rate und einem saisonal bedingt starken Q4 u.E. wahrsscheinlich.



Fazit: Nynomic hat im dritten Quartal geliefert und bewiesen, dass der Margenhebel bei anziehender Auslastung voll greift. Angesichts des Rekord-Auftragsbestands und der zweistelligen Q3-EBIT-Marge sehen wir das Unternehmen bestens positioniert für ein starkes Jahresendspurt-Quartal. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR.







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