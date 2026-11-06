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Binance, Bitget und Bybit: Krypto nicht mehr sicher?



06.11.2026 / 11:00 CET/CEST



Milliarden gestohlen. Vertrauen erschüttert. Die Angriffe auf große Kryptobörsen werfen eine unbequeme Frage auf: Wie sicher sind digitale Vermögenswerte, wenn selbst bekannte Plattformen zum Angriffsziel werden? Ein Börsenkonto ist noch keine eigene Wallet Wer Kryptowährungen auf ein klassisches Börsenkonto einzahlt, überträgt sie an Wallets, in denen die zentrale Börse Vermögenswerte vieler Nutzer gebündelt verwahrt. Im Konto erscheint nur ein Guthaben. Die technischen Zugriffsrechte liegen jedoch beim Anbieter. "Not your keys, not your coins" bringt diese Abhängigkeit auf den Punkt. Angreifer können Verwahrungs- und Freigabesysteme kompromittieren und dadurch auf gebündelt verwahrte Kryptowerte zugreifen. Die zugrunde liegende Blockchain kann dabei weiterhin funktionieren. Ein Börsenhack bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die Blockchain selbst gebrochen wurde. Dezentrale Alternativen aus der Schweiz Das Schweizer Technologieunternehmen AlpsCon entwickelt DeFi-Vaults, Smart Contracts zur regelbasierten Verwaltung digitaler Werte sowie dezentrale Anwendungen (dApps). Ein weiterer beta Entwicklungsschwerpunkt ist eine KI-gestützte dezentrale Börse (DEX) für den Handel auf der Blockchain. Dezentrale Anwendungen können direkte Interaktionen über die eigene Wallet ermöglichen, ohne dass ein zentraler Anbieter die Vermögenswerte verwahren muss. Smart Contracts führen festgelegte Abläufe aus; Transaktionen lassen sich öffentlich nachvollziehen. Staking und Smart Contracts klingen für Einsteiger oft kompliziert. AlpsCon bündelt diese Funktionen auf einer nutzerfreundlich gestalteten Plattform, die den Zugang erleichtern soll. Nutzer können dort Token nach festgelegten Regeln einsetzen. Mögliche Rewards sind nicht garantiert. KI-Forschung und firmeneigenes Prop-Trading AlpsCon forscht zudem an tiefen neuronalen Netzen und komplexen KI-Architekturen. Darauf aufbauend entwickelt das Unternehmen spezialisierte Deep-Learning-Modelle für interne Marktanalysen und das firmeneigene Prop-Trading. Der Eigenhandel erfolgt mit Gesellschaftskapital und auf eigene Rechnung. Die hierfür entwickelte Trading-KI verwaltet keine individuellen Nutzerportfolios. Auch dezentrale Technik bleibt anspruchsvoll: Fehlerhafte Smart Contracts, gestohlene Schlüssel oder unbedachte Freigaben können Verluste verursachen. AlpsCon setzt nach eigenen Angaben auf zusätzliche Sicherheitsoptionen wie Timelocks und Multisignatur-Verfahren. Sie sollen bestimmte Risiken begrenzen, indem sensible Aktionen zeitverzögert ausgeführt werden oder mehrere digitale Freigaben erfordern. Der nächste Blick sollte deshalb hinter den Kontostand gehen: Wer kann die Coins bewegen - und nach welchen Regeln? "alpscon.ai" (https://www.alpscon.ai) - steht für Dezentralität. Risikohinweis des Unternehmens: AlpsCon ist kein Finanzdienstleister und bietet weder Anlageberatung noch Anlagevermittlung an. Rewards sind nicht zugesichert oder geschuldet. Es bestehen keine Gewinn-, Rendite- oder Kapitalgarantien; vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Resultate. Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich und unterliegt technischen, Smart-Contract-, Wallet-, Transaktions-, Liquiditäts- und regulatorischen Risiken. Blockchain-Transaktionen können unumkehrbar sein. Kontakt & Informationen Pressekontakt: AlpsCon GmbH | office@alpscon.ai Deutsche Firmenpräsentation mit den Gründern: Jeden Sonntag um 19:00 Uhr (Schweizer Zeit). Interessierte sind herzlich eingeladen, AlpsCon und die Technologie in einer deutschsprachigen Online-Präsentation kennenzulernen. Teilnahme via Zoom: https://us06web.zoom.us/j/2484598226?pwd=oRtvYaH0197CcHqZWDSpLLc2Zg5aua.1 Titelbild (PNG)



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