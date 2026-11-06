Der von uns im Oktober angekündigte Winterdruck ist frühzeitig eingetreten. Die Wasserstände in den nordischen Ländern und den Alpen liegen weiterhin deutlich unter dem Normalwert, während die niedrigen Flusspegel die Kernkraftwerksleistung in Frankreich und Rumänien sowie die Kohleverbrennung in Deutschland weiterhin einschränken. Der Iran versuchte, durch Tankerangriffe und Minen die Kontrolle über die Straße von Hormus zurückzugewinnen; die Ölexporte aus der Golfregion sanken auf etwa 70 Prozent des Vorkriegsniveaus, und US-Regierung bereitete sich auf eine mögliche Militäraktion nach den US-Zwischenwahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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