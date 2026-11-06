Sarasota (ots) -Alterskontrollen, Qualitätsstandards und Marktaufsicht: Österreich hat für Nikotinbeutel einen gesetzlichen Rahmen geschaffen. Ob dieser Ansatz auch Deutschland als Vorbild dienen kann, diskutierten Bundestagsabgeordnete, ihre Mitarbeiter, Experten und Verbraucher am 3. November 2026 bei einer Vortragsveranstaltung der Verbraucherinitiative Considerate Pouchers im Deutschen Bundestag. Die Initiative warb dafür, den Verkauf tabakfreier Nikotinbeutel an Erwachsene unter klaren Bedingungen zu erlauben."Österreich hat sich entschieden, dass ein regulierter legaler Verkauf mehr Vorteile bietet als ein Verkaufsverbot, das den Schwarzmarkt stärkt. Hersteller müssen offenlegen, was in ihren Produkten steckt, Händler müssen das Alter ihrer Kunden kontrollieren, und Verstöße können sanktioniert werden. Daran sollte sich Deutschland orientieren", sagt Juan Taborcia, Sprecher von Considerate Pouchers.Wie Österreich dabei vorgeht, erläuterte Dr. Bernhard Rupp von Economica. In seinem Vortrag beschrieb er ein Regelwerk, das den legalen Verkauf mit konkreten Anforderungen an Hersteller und Händler verbindet. Dazu gehören eine Altersgrenze von 18 Jahren, Grenzen für den Nikotingehalt sowie Pflichten zur Angabe von Inhaltsstoffen und zur Kennzeichnung der Produkte.Auch die Kontrolle der Verkaufsstellen spielt eine Rolle. Händler müssen das Alter ihrer Kunden überprüfen. Testkäufe sollen Verstöße aufdecken; als Sanktionen sind unter anderem Geldbußen, Nachschulungen und der Entzug der Verkaufsberechtigung vorgesehen. Nikotinbeutel werden zudem in das österreichische Besteuerungssystem einbezogen.Für Considerate Pouchers liefert das Nachbarland damit konkrete Ansatzpunkte für die deutsche Debatte. Die Initiative vertritt die Auffassung, dass sich Jugend- und Verbraucherschutz durch einen legalen, kontrollierten Markt besser durchsetzen lassen als unter den derzeitigen Bedingungen."Rund 1,5 Millionen Menschen nutzen in Deutschland Nikotinbeutel. Trotz des faktischen Verkaufsverbots sind die Produkte erhältlich, ohne dass Alterskontrollen und Qualitätsstandards verlässlich durchgesetzt werden. Wer Jugendliche schützen will, sollte einen kontrollierten Verkauf an Erwachsene ermöglichen. Wer die gesundheitlichen Folgen des Rauchens reduzieren will, sollte auch auf Schadensminderung mit Nikotinbeuteln setzen. Das wäre ein pragmatischer Weg für Deutschland", so Taborcia.Aus Sicht der Verbraucherinitiative sollte auch Deutschland den pragmatischen Weg eines erlaubten Verkaufs unter klaren Regeln einschlagen. Geeignete Elemente des österreichischen Ansatzes könnten dabei als Orientierung dienen.Zu ihren Forderungen zählen ein Verkauf ausschließlich an Erwachsene, Qualitätsstandards und transparente Produktinformationen. Hinzukommen sollen kontrollierte Vertriebswege, eine wirksame Marktaufsicht und eine angemessene Besteuerung.Pressekontakt:Juan TaborciaSprecher von Considerate Pouchershello@consideratepouchers.orgOriginal-Content von: Considerate Pouchers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180941/6385462