Kulmbach (ots) -Mit Ausgabe 46/2026 markiert Deutschlands führendes Anlegermagazin in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Am 7. November 1996 erschien die erste Ausgabe von DER AKTIONÄR. 30 Jahre später ist das Magazin Pflichtblatt an allen deutschen Börsen. Herausgeber ist damals wie heute Bernd Förtsch. Die Börsenmedien AG würdigt das 30-jährige Bestehen mit einer Sonderausgabe, die ab heute überall im Handel erhältlich ist.Am 7. November 1996, elf Tage vor dem historischen Börsengang der Deutschen Telekom, liegt DER AKTIONÄR erstmals am Kiosk - ein Aktienmagazin, das genau zur richtigen Zeit kommt. Denn während das Internet in den Kinderschuhen steckt und Smartphones nur Zukunftsmusik sind, entwickelt sich in Deutschland ein wahrer Aktienboom. DER AKTIONÄR, unter der Führung von Bernd Förtsch, bietet dafür die passenden Marktinformationen und Aktienanalysen. Sein Anspruch: Anleger bei ihren Investmententscheidungen begleiten - vor allem dann, wenn sich die Börsenwelt verändert.30 Jahre DER AKTIONÄRDas Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise, die Coronapandemie oder der rasante Aufstieg Künstlicher Intelligenz - all diese Ereignisse hat DER AKTIONÄR in 30 Jahren mit seinen Lesern durchlebt. Entsprechend golden glänzt die Sonderausgabe zum 30. Geburtstag, in der das Team aber nicht nur auf 30 Jahre DER AKTIONÄR zurückblickt. Deutschlands größte Kapitalmarktredaktion liefert wie gewohnt fundierte Aktienanalysen, Einschätzungen zum aktuellen Marktgeschehen und einen Blick auf die Trends von morgen. Jubiläumsthemen im Heft sind unter anderem:- Empfehlungen von damals: Welche AKTIONÄR-Tipps waren goldrichtig, welche nicht?- Born to be DER AKTIONÄR: Redakteure wie Alfred Maydorn erzählen von den Anfängen- Herzlichen Glückwunsch: Weggefährten teilen ihre beliebtesten Magazin-GeschichtenIn der Sonderausgabe kommt natürlich auch Börsenmedien-Gründer und Vollblutbörsianer Bernd Förtsch zu Wort. Die Entwicklung seines Börsenmagazins und das Jubiläum sind aber nicht nur beruflich Meilensteine: "Meine Familie und ich blicken mit Dankbarkeit auf die letzten 30 Jahre zurück. Natürlich waren diese Jahre auch für den AKTIONÄR herausfordernd, aber wir haben die Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert. Daher freue ich mich wie unser gesamtes Team über dieses Jubiläum und bin gespannt, was uns und der Börse in den nächsten 30 Jahren bevorsteht."Über die Börsenmedien AGDie Börsenmedien AG ist eines der führenden Medienhäuser für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach. Dazu gehören die Börsenmagazine DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro und €uro am Sonntag sowie zahlreiche Börsendienste und die PLASSEN Buchverlage.Als inhabergeführte Firmengruppe blickt die Börsenmedien AG mittlerweile auf über 30 Jahre Firmengeschichte zurück und repräsentiert mit mehr als 100 Finanzredakteuren und über 250 Mitarbeitern an den Standorten Kulmbach, München und Frankfurt Deutschlands größtes Verlagsangebot für Privatanleger.Auch in der digitalen Welt zählt das Medienhaus mit DER AKTIONÄR.TV, deraktionaer.de, finanztreff.de und boerse-online.de zu den beliebtesten Anlaufstellen für Finanzinformationen.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHLehderstraße 27a13086 BerlinE-Mail: gaertner@quadriga-communication.deTelefon: 030-30308089-13Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60313/6385455