Zürich - Künstliche Intelligenz könnte in der Schweiz nicht nur Arbeitsplätze gefährden, sondern auch indirekte Gewinner schaffen. Davon könnten etwa Hotels oder Yoga-Studios profitieren, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten dank Produktivitätsgewinnen mehr Geld zur Verfügung haben. «KI hat das Potenzial, die Produktivität der Arbeitnehmenden erheblich zu steigern», sagt KOF-Ökonom Michael Siegenthaler im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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