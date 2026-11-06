Horgen - Premiere in Thalwil: Die virtuelle Diskussionsteilnehmerin Cassandra des Horgener Unternehmens Aura51.ai hört zu, argumentiert und widerspricht ihren menschlichen Gesprächspartnern in Echtzeit. Am indie Camp des Schweizer Hotelnetzwerks indie hotel services im Hotel Sedartis in Thalwil nahm am 3. November 2026 erstmals ein KI-Avatar von Aura51.ai als vollwertige Teilnehmerin an einer Live-Podiumsdiskussion teil. Cassandra diskutierte mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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