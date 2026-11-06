Zürich - Grensol gab bekannt, dass das Unternehmen nach der erfolgreichen Inbetriebnahme seiner ersten Industrieanlage am Standort Biberist im Kanton Solothurn sämtliche erforderlichen behördlichen Bewilligungen für den Betrieb erhalten hat. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg, die nachhaltige Rückgewinnung wertvoller Metalle aus komplexen Recyclingabfällen industriell zu skalieren. Damit wird ein Bewilligungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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