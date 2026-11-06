Es war ein rabenschwarzer Donnerstag für die Infineon-Aktie. Die Aktie des deutschen Halbleiterkonzerns wurde im Sog des amerikanischen Tech-Selloffs mit nach unten gerissen und krachte gestern um -11% in den Keller. Am Freitagmorgen kann sich die Infineon-Aktie leicht um +3% erholen. Schreit sie nach dem gewaltigen Kursverlust nach einem Kauf oder sollten Anleger besser vorsichtig sein? Zu Recht Angst vor den Demokraten? Bevor ich eine Antwort auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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