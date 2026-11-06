Der britische Pharmakonzern AstraZeneca soll ein Übernahmeangebot von rund zehn Milliarden US-Dollar für das US-Biotechunternehmen Rhythm Pharmaceuticals unterbreitet haben. Branchenberichte und neue Analysteneinschätzungen nähren inzwischen sogar Spekulationen über einen möglichen Bieterwettstreit. Nach Informationen des Wall Street Journal lag das ursprüngliche Angebot bei 124 US-Dollar je Aktie. Reuters berichtete anschließend unter Berufung auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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