Wie angekündigt, reanimiert Soluxtec die Solarmodulproduktion am Standort Trier. Sie wurde auf größere Formate und TopCon umgestellt. Nach der Übernahme durch das chinesische Unternehmen Ronma nimmt Soluxtec die Solarmodulproduktion in Deutschland nach umfassender technischen Modernisierung wieder auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die Fertigungslinie auf das größere G12-Format und die TOPCon-Technologie umgestellt. In den kommenden Wochen soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver